O debate econômico brasileiro costuma girar em torno de crises imediatas, mas ignora um problema mais profundo: o país cresce pouco há décadas — e isso tem consequências dramáticas no longo prazo. O Brasil não é pobre por falta de tempo. É pobre por insistir em crescer pouco. Enquanto o debate público se perde em crises conjunturais, a matemática do crescimento revela uma verdade incômoda: manter taxas baixas de crescimento econômico é uma decisão com consequências que atravessam gerações e tem consequências perversas.\nA distância entre a renda per capita dos brasileiros e a dos países desenvolvidos não é apenas grande — ela é persistente. Dados do FMI mostram que, em 2024, a renda per capita do Brasil (em paridade de poder de compra) era de cerca de US$ 17,2 mil, enquanto a dos Estados Unidos superava US$ 84 mil. A pergunta central que se impõe é a seguinte: quanto tempo levaria para o Brasil fechar essa diferença?