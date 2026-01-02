Fui criada em uma Fazenda no município de Ponte Alta do Norte, hoje Tocantins, cuja professora era a minha mãe Agripina, depois de passarmos pelo Professor Lucas Pinto de Almeida (ambos in memoriam).\nQue saberes e que respeito! Naquela época as aulas começam dia 1º de março e terminavam dia 30 de novembro. E como eram esse término? No dia 30 de novembro havia o Exame. Se tratava de todo conteúdo estudado durante o ano, decorado pelo aluno e argumentado, como chamava na época.\nNo dia do Exame era convocado a vizinhança, os Pais, o Prefeito e Vereadores. E quando dizia: o Prefeito não poderá comparecer, mas, enviarás o Vereador Tal. Que sufoco! Que tensão! Para o Professor e o estudante, o Vereador era a autoridade máxima das máximas. Que recepção! Pois bem, isso tudo acontecia com a maior reverência. Pois sabíamos que o Vereador era autoridade, e que ele tinha um discurso claro e colaborador com aquele município. Mas, aonde quero chegar?