Recentemente, um caso emblemático reacendeu um debate que impacta todas as empresas familiares que transitam entre gerações com desafios silenciosos. Um empresário com décadas dedicadas ao seu negócio acusa os herdeiros de manipular documentos e contabilidade para subvalorizar o valor da empresa na hora da sucessão. Aquilo que deveria ser uma passagem de bastão estruturada se transformou em uma disputa judicial milionária e uma ruptura familiar com impacto público esmagador.\nAqui não cabe julgamento de quem está certo, nem mesmo acusações, pois um o processo como este vai muito além da questão financeira, mas cabem algumas reflexões.\nA sucessão é um processo racional, permeado por emoções e sentimentos, mas que deve ser conduzido pelo líder da geração atual, com comunicação clara e transparente. Não pode ser deixada ao improviso ou ao contexto emocional do momento.