Desde os primórdios da civilização, a interação entre homem e animal tem se intensificado e transformado. Apesar dessa relação sofrer alteração a depender da região e cultura do local onde é estabelecida, de um modo geral, podemos afirmar que os animais possuem posição relevante na sociedade.\nEm virtude da complexidade dessas relações, surgiu a necessidade de estabelecer normas que disciplinem sobre a responsabilidade dos donos pela proteção, bem-estar e, inclusive, as ações de seus animais, principalmente porque, nos últimos anos, o número de acidentes envolvendo animais tem aumentado significativamente.\nSomente no ano de 2024, o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), órgão vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), registrou cinquenta e oito mortes decorrentes de ataques de cães.\nDiante desse cenário, impõe-se a ampliação do debate acerca da responsabilidade dos donos pelos danos causados por seus animais, bem como sobre as medidas que podem ser adotadas pelas vítimas nessas circunstâncias.