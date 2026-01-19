O avanço da inadimplência no campo acendeu um sinal de alerta que não pode ser ignorado. No segundo trimestre de 2025, os atrasos acima de 180 dias no agronegócio atingiram o maior nível desde 2011, segundo dados da Serasa Experian. Juros elevados, custos de produção crescentes, margens cada vez mais apertadas e uma sequência de eventos climáticos e mercadológicos adversos criaram um cenário em que honrar parcelas deixou de ser exceção e passou a ser desafio cotidiano para milhares de produtores.\nNesse contexto, a renegociação das dívidas rurais deixou de ser apenas uma alternativa e se tornou uma ferramenta essencial de sobrevivência financeira. O problema surge quando, justamente no momento mais crítico, o banco nega o pedido. O que muitos produtores ainda não sabem é que essa negativa não encerra as possibilidades, ao contrário, pode ser o ponto de partida para uma solução mais adequada.