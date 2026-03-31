Em tempos de circulação acelerada de informações, o jornalismo enfrenta um dos seus maiores desafios: manter a responsabilidade em meio à velocidade.\nInformar nunca foi apenas divulgar fatos. Sempre foi, antes de tudo, um compromisso com a verdade, com o contexto e, principalmente, com o respeito às pessoas envolvidas.\nNos últimos tempos, temos assistido a uma crescente distorção desse papel. Conteúdos que expõem vítimas, exploram dor e ultrapassam limites éticos vêm sendo disseminados sob o rótulo de informação. Mas é preciso dizer com clareza: isso não é jornalismo.\nSombra é qualidade de vida: o papel das árvores na cidade\nOnde está o seu tesouro: a importância da literatura para a formação das crianças no Brasil\nA gestão centrada no paciente: o home care como pilar da inovação no Tocantins\nO jornalismo profissional não pode se afastar dos seus princípios. Preservar identidades, evitar sensacionalismo e garantir dignidade não são detalhes — são fundamentos.