O Brasil dedica um dia do calendário aos aposentados. O gesto é formal, previsto em lei, repetido todos os anos em 24 de janeiro. Ainda assim, basta olhar para a realidade para perceber que, fora do calendário, a aposentadoria ocupa lugar cada vez mais discreto nas prioridades do Estado.\nInstituído em 1981, o Dia Nacional do Aposentado nunca foi regulamentado. Não gerou políticas públicas, não estabeleceu prioridades administrativas, não criou instrumentos de proteção. Tornou-se, ao longo do tempo, uma data que existe mais no papel do que na vida concreta de quem se aposentou. Uma homenagem que se anuncia, mas não se realiza.\nEssa distância entre o símbolo e a prática ajuda a explicar o desconforto que muitos aposentados sentem ao chegar a data. Para quem dedicou décadas ao mercado de trabalho e ao serviço público, a aposentadoria deveria representar estabilidade e reconhecimento. O que se vê, porém, é um cenário de insegurança jurídica, perda gradual de direitos e a sensação persistente de que a trajetória profissional se encerrou sem o respeito que lhe era devido.