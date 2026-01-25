O Globo de Ouro de Wagner Moura é um símbolo do quanto o Brasil tem potencial para ser protagonista; não é apenas um reconhecimento individual, mas uma reafirmação de como o povo brasileiro é criativo e competente e, ao mesmo tempo, é um lembrete de que essa criatividade ainda carece de valorização e reconhecimento interno, pois, para boa parte dos brasileiros que conseguem emitir opinião na internet, um prêmio internacional para o seu país não representa nada quando não serve como validação para seus posicionamentos políticos.\nMas esta divisão de opinião que a vitória de Wagner causou na internet tem uma raiz muito mais profunda; ela vem de um lugar para o qual muitos brasileiros evitam olhar, pois significaria admitir que até isso é herança colonizadora. Para entendermos onde nasce a falta de valorização interna de produtos culturais brasileiros, primeiro precisamos compreender o cenário da indústria cinematográfica e do audiovisual nacional e a realidade na qual ela se desenvolve, já que boa parte destes que vão à internet emitir seu direito à liberdade de expressão, adora reafirmar que a indústria criativa do Brasil se apropria dos suados impostos do povo trabalhador.