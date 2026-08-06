A ideia de que o perigo vem de estranhos ainda é uma das maiores falsas percepções relacionadas à violência contra crianças. Na maioria dos casos, ela ocorre dentro de casa, praticada por pessoas conhecidas e em ambientes que deveriam representar proteção e cuidado. Enfrentar essa realidade exige um olhar atento das famílias, das escolas e de toda a sociedade.\nEm junho, mês dedicado à conscientização sobre a parentalidade, somos convidados a refletir sobre o papel dos adultos na construção de ambientes seguros e acolhedores para crianças e adolescentes. Essa reflexão se torna ainda mais necessária diante de uma das mais graves violações de direitos da infância: a violência sexual.\nOs números não deixam dúvidas. 76% dos casos de estupros registrados no Brasil são estupros de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos.