Os afogamentos representam uma séria ameaça à saúde pública, sendo responsáveis por cerca de 236 mil mortes por ano em todo o mundo e mais de 5,27 mil no Brasil. Esse desastre levou a Organização Mundial da Saúde – OMS, a definir, em seu plano nacional, a necessidade da adoção de novas regulações sobre navegação e políticas de segurança na água (OPAS, 2023; SOBRASA, 2024).\nDados do Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM, do Ministério da Saúde, mostram que o estado do Tocantins detém o 5º maior índice de mortes por afogamento do Brasil, em referência à média da série histórica 2015 a 2024, que corresponde a 4,14 mortes para cada 100.000 habitantes, o que equivale a uma média de 65 mortes por ano; estas mortes geram um custo anual em torno de 13,7 milhões de reais ao Brasil (BRASIL, 2025; SOBRASA, 2025).