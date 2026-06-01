A autorização do curso de Direito em Porto Nacional é uma notícia histórica para a cidade e para toda a região.\nCresci em Porto. Fui criado na Rua Coronel Pinheiro, a rua do Cabaçaco. Também vivi no Cruzeiro do Sul, o velho Buracão, e no Jardim Brasília. Minha formação humana passa diretamente pelas ruas, escolas, rodas de conversa, professores, artistas, poetas e trabalhadores que ajudaram a construir a identidade cultural e política da cidade.\nPor isso, receber um curso de Direito em Porto possui um significado que vai muito além da abertura de uma graduação.\nPorto Nacional sempre foi um centro de produção intelectual, cultural e política do antigo norte goiano. Ainda no período em que a região integrava o norte de Goiás, Porto exerceu papel central na organização política e jurídica do território, sendo cabeça de julgado da antiga Comarca de São João das Duas Barras.