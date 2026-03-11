Publicado em 1949, 1984, de George Orwell, consolidou-se como uma das mais contundentes narrativas distópicas do século XX ao projetar um futuro no qual a liberdade humana é sistematicamente anulada por um Estado totalitário. O romance não se limita a imaginar um mundo autoritário; ele constrói, com rigor lógico, uma sociedade inteiramente organizada para eliminar a autonomia do indivíduo, transformando o poder político em uma força absoluta, contínua e inescapável. É justamente essa coerência interna da opressão que define o caráter distópico da obra.\nNo universo de 1984, o Partido governa não apenas as instituições, mas também as consciências. A figura onipresente do Grande Irmão simboliza um poder que tudo vê e tudo controla, instaurando um regime no qual a vigilância permanente substitui qualquer noção de privacidade. As teletelas acompanham gestos, palavras e expressões faciais, tornando impossível a existência de uma esfera íntima. A vigilância não se restringe ao controle físico; ela se estende ao campo psicológico, produzindo indivíduos que aprendem a vigiar a si mesmos. A distopia, aqui, manifesta-se como a normalização do medo e da submissão.