A inexistência do vestibular no sistema universitário público argentino não é fruto de improvisação nem de laxismo institucional. Trata-se, ao contrário, de uma opção política e filosófica claramente definida, que expressa uma concepção distinta de Estado, de cidadania e de educação superior quando comparada à brasileira. Compreender essa diferença é essencial para desfazer o preconceito, ainda comum no Brasil, de que a ausência de um exame seletivo prévio implicaria menor qualidade acadêmica.\nDesde a Reforma Universitária de 1918, marco fundador da universidade moderna na Argentina, consolidou-se a ideia de que o ensino superior público é um direito social, e não um privilégio reservado aos que conseguem superar uma barreira inicial de seleção. O Estado argentino entende que a universidade deve estar aberta a todos os cidadãos que concluíram o ensino médio, cabendo à própria trajetória acadêmica — e não a uma prova isolada — identificar quem possui condições intelectuais, disciplinares e emocionais para seguir adiante.