A Copa do Mundo não é apenas o maior espetáculo do futebol. É também um dos melhores exemplos de como a Economia desenha competições capazes de extrair o máximo desempenho de seus participantes.\nNa década de 1980, os economistas Edward Lazear e Sherwin Rosen desenvolveram a chamada teoria dos torneios. A ideia é simples: em muitas situações, o que determina o esforço não é a recompensa pelo desempenho absoluto, mas a posição relativa no ranking. O objetivo não é apenas jogar bem. É vencer os concorrentes.\nPoucas competições incorporam essa lógica de forma tão eficiente quanto a Copa do Mundo. Na fase de grupos, cada partida altera as chances de classificação. No “mata-mata”, porém, o incentivo torna-se absoluto: quem vence continua; quem perde volta para casa. A recompensa cresce a cada rodada, enquanto o número de competidores diminui. O resultado é um aumento contínuo da intensidade, da pressão e do esforço.