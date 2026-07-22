Otávio Paz (1914-1998) foi um dos maiores intelectuais mexicanos do século XX, cuja obra destaca-se pela profundidade literária e pelo impacto cultural que transcendeu as fronteiras de seu país. Poeta, ensaísta e pensador, Paz construiu uma trajetória singular, marcada por sua habilidade em refletir sobre temas universais como a solidão, a identidade e a complexidade das relações humanas. Sua vida foi intimamente ligada a eventos históricos e culturais que moldaram seu pensamento e sua produção literária, tornando-o uma figura essencial na literatura mundial.\nNascido em uma família de tradutores e intelectuais, Paz cresceu em meio a uma realidade marcada pelos resquícios da Revolução Mexicana e, logo, percebeu as contradições e os desafios de um México dividido entre suas raízes indígenas e as influências da modernidade ocidental. A perda de seu pai, que faleceu quando Paz tinha apenas quatro anos, e o ambiente político tumultuado marcaram sua infância e acompanharam-no ao longo de sua vida. Sua juventude foi marcada pela busca de uma resposta à complexidade de sua identidade nacional.