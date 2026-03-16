Neste ano comemoramos os 50 anos de publicação de um dos mais importantes artigos de Economia do século XX - "Econometric Policy Evaluation: A Critique" (conhecido como Lucas Critique) publicado no Journal of Monetary Economics (suplemento), Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy (1976). Este artigo tornou-se um dos marcos na macroeconomia moderna.\nLucas (1976) argumentou que os modelos econométricos tradicionais usados para avaliação de políticas públicas (baseados em relações históricas) falham porque as decisões dos agentes econômicos mudam quando as regras de política econômica se alteram— invalidando, assim, as previsões baseadas nos parâmetros fixos dos modelos estimados. Esse trabalho foi fundamental para a revolução da teoria das expectativas racionais e influenciou profundamente a nova macroeconomia clássica (e o próprio Nobel de Lucas em 1995). Este artigo tornou-se um dos textos mais influentes — e disruptivos — da história da macroeconomia moderna. Conhecido mundialmente como Lucas Critique, o trabalho marcou uma ruptura profunda com a forma como políticas econômicas vinham sendo avaliadas até então, alterando de maneira duradoura tanto a pesquisa acadêmica quanto o desenho de políticas públicas.