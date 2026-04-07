O que o crime, o casamento, a educação e a discriminação têm em comum? Para Gary Becker, tudo: são decisões que podem ser analisadas como qualquer escolha econômica.\nEssa ideia revolucionária foi apresentada em 1976 no livro The Economic Approach to Human Behavior. Mais do que uma coletânea de artigos, a obra apresenta um programa intelectual ambicioso: aplicar ferramentas da teoria econômica — como incentivos, custos de oportunidade e maximização — a diversos aspectos da vida social, tais como crime, família, discriminação, educação, saúde e vícios. Até então, muitos desses temas eram considerados território exclusivo da sociologia, psicologia ou ciência política.\nAntes de Becker, a economia era vista principalmente como a ciência dos mercados, preços e produção. Ele argumentou que os mesmos instrumentos analíticos poderiam explicar praticamente qualquer decisão envolvendo comportamento humano. O que diferencia a economia das outras ciências sociais não seria seu objeto de estudo, mas seu método de análise. Essa contribuição metodológica rendeu-lhe o Prêmio Nobel em 1992 e consolidou o chamado "imperialismo econômico".