É amplamente reconhecido que a educação é fundamental para a prosperidade das pessoas e, por consequência, para o desenvolvimento econômico das nações. A leitura ocupa lugar central nesse processo: é um dos pilares do aprendizado e da formação de uma consciência humanística e crítica, indispensável à consolidação de valores civilizatórios e de um projeto de nação.\nOs resultados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2025) revelam que, nesse aspecto, o país não vai bem. O Brasil lê pouco quando comparado a outras nações — e lê cada vez menos. Estimativas internacionais indicam que adultos brasileiros leem, em média, cerca de 2,5 livros por ano, enquanto países como Canadá e França registram médias próximas de 17 livros anuais e nos Estados Unidos, em torno de 12. O mesmo padrão se repete na infância: no Brasil, crianças leem, em média, cerca de 6 a 7 livros por ano, ao passo que, no Reino Unido e no Canadá, esse número varia aproximadamente entre 16 e 23 livros anuais.