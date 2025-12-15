O que o Natal tem a ver com meias? E se eu disser que o Papai Noel é, na verdade, uma herança de um bispo da Turquia que virou santo, o São Nicolau? Essas histórias a gente só vai revelar no Show de Natal da Turma do Padre Dudu, que vai acontecer no dia 16 de dezembro, no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, em Palmas.\nNossa conversa aqui é sobre o papel da arte e da cultura na formação espiritual das crianças. Quando a gente criou a Turma do Padre Dudu, em 2020, na Catedral de Palmas, minha preocupação era manter um contato próximo com as crianças. Era tempo de pandemia, as Missas presenciais foram suspensas… Como ficaria a vida espiritual desses pequenos? O que eles iam consumir em casa, nas telas, que falasse sobre a Igreja, sobre o Evangelho, se não havia conteúdo específico voltado a elas?