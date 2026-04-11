Quando uma criança apresenta atraso de fala ou algum transtorno do neurodesenvolvimento, é comum que as famílias procurem ajuda especializada e iniciem rapidamente sessões com profissionais da saúde. Esse é um passo fundamental, sem dúvida. Mas existe um ponto que ainda é pouco discutido: o tratamento não acontece apenas durante a terapia. Ele continua e muitas vezes se fortalece dentro de casa.\nA linguagem é construída nas interações do dia a dia. É no momento das refeições, nas brincadeiras, na hora do banho ou ao contar uma história antes de dormir que a criança exercita habilidades essenciais para se comunicar. Por isso, quando os familiares participam ativamente do processo terapêutico, o desenvolvimento tende a acontecer de forma muito mais consistente.\nDiversos estudos na área do desenvolvimento infantil mostram que intervenções que incluem treinamento parental apresentam melhores resultados na evolução da linguagem e da comunicação. Isso acontece porque a criança passa a receber estímulos adequados de forma contínua, não apenas durante a sessão semanal com o profissional.