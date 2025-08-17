Sou tocantinense, e como muitos que nasceram nesta terra, cresci vendo minha família se preparar todos os anos para a Romaria do Senhor do Bonfim, em Natividade, uma das expressões mais fortes da cultura tocantinense. Mais do que uma festa religiosa ou popular, ela carrega consigo símbolos universais presentes em diferentes civilizações ao longo da história.\nCom o tempo, e principalmente ao estudar filosofia na Nova Acrópole, comecei a compreender mais profundamente o sentido dessas tradições. Percebi que a Romaria não é apenas um evento religioso ou festivo: ela expressa algo universal, que atravessa culturas e épocas.\nA peregrinação está presente em praticamente todos os povos da humanidade. No Egito Antigo, por exemplo, os devotos percorriam longos caminhos até Abidos para reviver o mito de Osíris, deus que morria e renascia, simbolizando a vitória da vida sobre a morte. Na Grécia, caminhava-se até Delfos; na Índia, milhões percorrem estradas até templos sagrados; no mundo islâmico, todos conhecem a peregrinação a Meca. E nós, aqui no Tocantins, caminhamos ao encontro do Senhor do Bonfim.