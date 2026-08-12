Há conceitos que parecem iguais, mas que assumem significados muito diferentes conforme o país em que são empregados. Expressões como “bairro perigoso”, “educação ruim” e “saúde deficiente” existem tanto nos países desenvolvidos quanto nos subdesenvolvidos. A diferença está no grau de rigor utilizado para avaliar cada realidade.\nNos países desenvolvidos, o padrão de exigência costuma ser mais elevado. Pequenas falhas, quando comparadas com a média nacional, já são consideradas graves. Nos países subdesenvolvidos, ao contrário, problemas muito mais intensos acabam sendo aceitos como parte da vida cotidiana.\nEm Roma, Paris, Londres, Viena ou Tóquio, um bairro pode ser classificado como perigoso por apresentar furtos, consumo de drogas, vandalismo, assaltos ocasionais ou iluminação deficiente. O conceito de perigo é aplicado com maior rigor, porque a população está acostumada a níveis mais elevados de segurança.