Como a Contabilidade pode superar sua função tradicional de registro fiscal e patrimonial para constituir um sistema de inteligência organizacional capaz de orientar decisões estratégicas e antecipar previsão de riscos da gestão empresariais?\nA qualidade das decisões jamais será superior à qualidade das informações que as fundamentam. Por isso, a Contabilidade Gerencial consolida-se como um sistema de inteligência organizacional indispensável à criação de valor agregado, à sustentabilidade e a competitividade Empresarial. Afinal, somente aquilo que é adequadamente mensurado pode ser compreendido, controlado, aperfeiçoado e efetivamente gerenciado.\nSobre o olhar cuidadoso dos gestores, a Contabilidade Gerencial constitui um sistema de inteligência organizacional destinado a mensurar, interpretar e transformar informações econômicas, financeiras e patrimoniais em conhecimento estratégico para subsidiar decisões gerenciais e promover a sustentabilidade empresarial.