Falar de georreferenciamento, ou simplesmente GEO, é uma questão comum no dia a dia do homem do campo e dos profissionais de agrimensura, agronomia, engenharia ambiental e florestal, mas afinal de contas, o que é georreferenciamento? Para que serve? Quando e como devo fazer?\nA primeira coisa a compreender é que o GEO não é sinônimo de certificação; o GEO é uma técnica de medição, enquanto a certificação é um procedimento de validação ao qual os dados do GEO são submetidos perante o setor de cartografia do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).\nGeorreferenciamento é o trabalho técnico realizado sobre uma determinada área que visa definir a sua forma, dimensão e localização, por meio de métodos de levantamento topográfico geodésico. É um instrumento adotado pelo INCRA para padronizar e regulamentar a identificação de um imóvel rural, encontrando-se regido pela Lei n. 10.267/01, e deve ser feito de acordo com as normas técnicas expedidas pelo INCRA.