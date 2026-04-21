Diante de um bloqueio de vias, um acidente de trânsito, um caso de violência doméstica ou o temido assalto a uma instituição financeira, qual é a primeira instituição que nos vem à mente? A resposta é quase unânime: a Polícia Militar. Seja através de um chamado ao telefone 190 ou de um simples aceno de mão durante o patrulhamento ostensivo, essa organização estatal é o ponto de apoio imediato da sociedade.\nA Polícia Militar não é apenas uma força de segurança, mas sim é um compromisso firmado com o cidadão. Com uma formação rigorosa e contínua, a instituição forja homens e mulheres que assumem o juramento de proteger o cidadão, mesmo que isso exija o sacrifício da própria vida. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP/2024), são mais de 405 mil policiais distribuídos pelos 26 estados, pelo Distrito Federal e por praticamente todos os 5.570 municípios brasileiros, atuando 24 horas por dia, sete dias por semana.