A promulgação da Constituição Federal de 1988 representou o nascimento de uma nova era para o Brasil, erguendo a dignidade da pessoa humana como o alicerce inabalável do nosso Estado Democrático de Direito. No entanto, ao observarmos o cenário atual, decorridas quase quatro décadas desse marco civilizatório, é impossível ignorar um gargalo persistente que compromete a solidez da nossa democracia: “a profunda desconexão entre o texto constitucional e a realidade vivida por boa parte da população”.\nPersiste um vácuo de conhecimento sobre os direitos fundamentais que a própria Carta Magna assegura, e esse desconhecimento não é apenas uma lacuna educacional, mas um enfraquecimento direto da cidadania. Urge reconhecer que, sem uma educação cívica robusta e políticas públicas que traduzam o "juridiquês" para a vida prática, o cidadão permanece à margem do Estado, incapaz de exercer o protagonismo que lhe foi prometido.