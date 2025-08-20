Outro dia, li um artigo de um filósofo da USP sobre o que uma pessoa faria se pudesse tornar-se invisível. A provocação me acompanhou por dias. Perguntei a mim mesmo: e se eu pudesse? A resposta me surpreendeu pela simplicidade — eu voltaria no tempo e daria um beijo no meu ardor juvenil, a musa Jane, minha professora do ginásio. Um gesto tardio, mas pleno da ternura que a timidez da adolescência não permitiu.\nO filósofo em questão — embora sem citar nomes — havia bebido de uma fonte universal chamada William Shakespeare. Poucos autores foram tão hábeis em explorar a alma humana em sua dimensão oculta. Em sua obra, há sempre um olhar silencioso, implacável, que observa os personagens. Esse observador — ora personificado, ora invisível — parece espiar tudo: o que se diz, o que se cala, o que se finge.