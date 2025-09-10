As grandes universidades do mundo sempre foram comparadas a catedrais do saber. Harvard, fundada em 1636, é a mais antiga dos Estados Unidos; o MIT, de 1861, representa a audácia da ciência aplicada; Oxford, nascida no século XII, guarda séculos de tradição medieval; e Cambridge, de 1209, rivaliza com ela no trono da erudição. Cada uma ergueu-se como templo de excelência, guardando em suas torres e bibliotecas tanto o prestígio da ciência quanto o drama humano que pulsa por trás da glória acadêmica.\nO observador de Shakespeare caminha entre elas, silencioso, olhando o invisível. Em Harvard, ele vê as salas repletas de jovens que, além de estudantes, são herdeiros de famílias que moldam o destino da política e da economia americana. A universidade ostenta dezenas de prêmios Nobel, milhares de artigos citados no mundo inteiro, um império de pesquisas em ciências sociais, direito, medicina, biotecnologia. Harvard parece não competir apenas pelo saber, mas pela liderança global. Contudo, o olhar do observador percebe também as contradições: muitos chegam ali pela fortuna herdada, e não pela genialidade. O mérito, muitas vezes, se mistura ao privilégio, como se os claustros antigos da Yard guardassem não apenas livros, mas pactos invisíveis de poder.