No vasto edifício literário de Os Irmãos Karamázov, há uma passagem que se eleva como uma montanha dentro de um continente: o episódio do Grande Inquisidor. Ali, Dostoiévski parece suspender o curso da narrativa para entregar ao leitor uma meditação filosófica e espiritual que poderia existir de forma autônoma, como diálogo teatral, ensaio teológico ou manifesto sobre a condição humana. Cristo retorna à Terra, em plena Sevilha do século XVI, e após realizar pequenos milagres, é preso como ameaça à ordem.\nNa cela, entra um cardeal da Inquisição, idoso, lúcido, frio — e é ele quem interroga Cristo. Nesta inversão dramática, o acusado torna-se eterno; o juiz, mortal. Cristo cala; o inquisidor fala. Esse contraste é a espinha dorsal da cena.\nO cardeal apresenta a tese que sustenta todo o episódio: os homens não suportam a liberdade. Para ele, Cristo traiu a natureza humana ao entregar-lhe um peso que ela não consegue carregar. O ser humano, frágil e temeroso, deseja pão, ordem e direção — não a angústia da escolha. O inquisidor, então, afirma que a Igreja corrigiu o que Cristo deixou inacabado, substituindo a liberdade perigosa pela segurança do cuidado autoritário. Essa defesa da tutela — apresentada como forma de amor — é uma das críticas mais profundas já feitas às instituições que prometem proteção ao preço da submissão. Dostoiévski não acusa apenas a Igreja histórica, mas toca num dilema eterno: a libertação exige coragem, enquanto a servidão oferece descanso.