O Brasil passou os últimos cinco anos construindo o que o mundo aprendeu a chamar de "o milagre financeiro dos trópicos". Não foi sorte, nem acaso. Foi uma arquitetura deliberada, erguida sobre três pilares fundamentais que prometiam redesenhar a nossa economia: a agilidade do PIX, a inteligência de dados do Open Finance e a segurança contratual do DREX (o Real Digital). Juntos, eles formam a "Santíssima Trindade" do sistema financeiro nacional.\nEntretanto, a recente decisão do Banco Central do Brasil (BCB), neste mês de novembro de 2025, de desligar a plataforma DREX e descontinuar a sua Fase 3, adiando a implementação plena para 2026, não é apenas um "ajuste técnico" como dizem as notas oficiais. É um banho de água fria na vanguarda tecnológica brasileira e um retrocesso estratégico que pode custar caro à soberania econômica do país.