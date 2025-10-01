Nos relacionamentos humanos, sobretudo os mais íntimos, há sempre um delicado equilíbrio entre o eu e o outro. O encontro verdadeiro não acontece quando um se impõe ou quando um se anula diante do outro, mas quando ambos caminham em direção a um centro comum. Esse centro é feito de diálogo, respeito e crescimento mútuo.\nQuando esse equilíbrio se rompe, surge o relacionamento tóxico, marcado por dependência, ciúme e controle. O afeto deixa de ser fonte de vida e passa a ser um campo de dominação. É nesse terreno que nascem tragédias.\nO caso do jornalista Pimenta Neves é um exemplo emblemático. Reconhecido entre seus pares como um profissional de prestígio, ele era chefe de redação de Sandra Gomide, a jovem jornalista com quem se relacionava. Quando ela decidiu romper o vínculo amoroso, ele não suportou a rejeição. O resultado foi o assassinato, uma tragédia que revelou como poder hierárquico, dependência emocional e incapacidade de aceitar a liberdade do outro podem transformar respeito em violência.