Era uma vez, e não minto, pois o tempo das fábulas nunca passa, um menino que corria à aldeia, olhos desmesurados e voz aflita, a gritar o lobo. Os lenhadores, crédulos como costumam ser antes das primeiras desilusões, largavam os serrotes e empunhavam os machados para acudir. Mas o lobo, esse, ficava na promessa. A cena repetiu-se até que o povo, cansado de se vestir às pressas para nada, aprendeu a lição. E quando o lobo, enfim, veio, ninguém se moveu.\nRecordei-me desta história ao contemplar o Brasil. Também por aqui não faltam pregadores que se proclamam guardiões da democracia. Entre uma palavra grave e outra, aprovam que o juiz seja promotor e, se o dia estiver criativo, também delegado. Não se assombram diante de uma mordaça posta ao povo antes mesmo de a frase ser escrita. Tampouco se incomodam quando o tribunal, inflamado de zelo, resolve desempenhar as tarefas do parlamento, fabricando normas com a mesma facilidade com que se lavra um despacho.