Publicado em 1945 na American Economic Review, o artigo “The Use of Knowledge in Society”, de Friedrich August von Hayek, tornou-se um dos textos mais influentes da teoria econômica do século XX. Escrito no contexto do pós-guerra — quando o planejamento central ganhava prestígio como alternativa ao mercado —, o artigo oferece uma crítica seminal, poderosa e duradoura à ideia de que uma economia pode ser eficientemente coordenada por uma autoridade central.\nNos anos 1930 e 1940, economistas como Oskar Lange defendiam que o planejamento socialista poderia replicar a eficiência do mercado por meio de simulações de preços. Hayek responde mostrando que o problema não é apenas computacional, mas informacional. Não se trata de resolver equações com dados — trata-se de acessar informações que simplesmente não estão disponíveis de forma centralizada.