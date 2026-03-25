Quando Nelson Rodrigues cunhou a expressão “complexo de vira-lata”, após a derrota brasileira na Copa de 1950, ele não estava apenas comentando futebol. Intuía algo mais profundo, quase estrutural: um estado de espírito nacional marcado pela tendência a se sentir inferior diante do estrangeiro. Para ele, o brasileiro não perdia apenas partidas — perdia antes de entrar em campo, derrotado por uma convicção íntima de insuficiência.\nA metáfora era poderosa. O “vira-lata” não é o cão altivo de pedigree reconhecido; é o animal sem raça definida, frequentemente visto como inferior. Décadas depois, o economista e filósofo Eduardo Giannetti retomaria a imagem no livro O elogio do vira-lata, sistematizando seus sentidos. Giannetti identifica três acepções distintas: a primeira, literal, refere-se ao cão ou cadela sem raça definida; a segunda, de caráter moral depreciativo, aponta para a pessoa sem classe ou sem vergonha; a terceira — e mais relevante para o debate intelectual — designa o estado de alma de um país que se sente inferiorizado ao comparar seu modo de vida ao das nações do chamado mundo desenvolvido.