A trajetória de Machado de Assis se divide em duas fases tão distintas que quase parecem pertencer a escritores diferentes. Na primeira, marcada por romances como Ressurreição (1872), A Mão e a Luva (1874), Helena (1876) e Iaiá Garcia (1878), o Bruxo do Cosme Velho poderia ser julgado pelos leitores como um autor apenas mediano. Suas histórias obedeciam às convenções do romantismo tardio, apresentavam personagens corretos, tramas lineares e certa elegância formal, mas não iam muito além do esperado pela crítica e pelo público.\nA virada definitiva acontece com Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), quando Machado encontra sua verdadeira voz literária. Muito se deve, nesse novo caminho, ao fato de o escritor ser um excepcional autodidata: sozinho, aprendeu inglês e francês, o que lhe permitiu o contato direto com obras de autores de importância universal como Shakespeare e Flaubert. Essa abertura ao mundo fez de Machado não apenas um romancista brasileiro, mas um pensador cosmopolita, capaz de dialogar com o que havia de mais sofisticado na literatura europeia.