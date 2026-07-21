Palmas é uma cidade planejada. Mas uma pergunta deve ser feita: planejada por quem e para quem?\nEssa é uma questão presente no cotidiano de muitos moradores que enfrentam dificuldades em conseguir transporte, saúde, iluminação, segurança, cultura, lazer e infraestrutura básica.\nO Jardim Aureny IV, na região sul da capital, ajuda a revelar uma importante contradição. A cidade nasceu com projeto urbano, traçado moderno, avenidas largas e discurso de futuro. No entanto, parte de sua população vive distante das decisões que definem os rumos do próprio território.\nO planejamento urbano foi tratado como assunto de especialistas. Os planos diretores, mapas, audiências públicas e normas técnicas são instrumentos importantes. Mas eles não bastam quando não alcançam a vida concreta dos bairros.\nA cidade real não cabe apenas na prancheta. Ela está na rua sem calçada adequada, no ônibus que demora, na unidade de saúde sobrecarregada, na iluminação que falha e na ausência de espaços públicos para jovens, idosos, trabalhadores e famílias.