O calendário nos impõe datas, mas a história nos convoca à reflexão. O 20 de Novembro, Dia da Consciência Negra, não é apenas um feriado ou um dia na folhinha. Para mim, como Promotor de Justiça com atribuição na defesa de Direitos Humanos, dentre eles a promoção da igualdade racial. Acredito que seja um dia que ecoa com a força de séculos de luta, de injustiças e, paradoxalmente, de uma resiliência que desafia a própria lógica da opressão. É um convite a olhar para dentro, para a nossa sociedade tocantinense, e questionar: o que realmente significa ter "consciência" em um estado onde a maioria da população é negra, mas a igualdade ainda é um horizonte distante?\nNão se trata de um lamento estéril, mas de um diagnóstico necessário. A consciência não é um estado passivo; é um motor para a ação. E a ação, neste contexto, exige que desvendemos as camadas de uma história que, por vezes, preferimos ignorar, para então construir um futuro onde a cor da pele não seja um fardo, mas apenas uma das muitas nuances que compõem a riqueza da nossa gente.