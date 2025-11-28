Nos últimos meses, um assunto que repercutiu muito foi a mudança nas regras para solicitação do visto norte-americano. Anunciada pelo site oficial do Departamento de Estados dos EUA, em 25 de julho, a proposta inclui alteração no processo para solicitantes menores de 14 e maiores de 79 anos, que passariam a ser obrigados a fazer a entrevista presencialmente - atualmente, esse público não precisa passar, necessariamente, pelo procedimento. Ainda de acordo com o governo, a nova regra seria válida para cidadãos de todos os países que precisam de visto para entrar nos EUA, incluindo os brasileiros.\nInicialmente, essas mudanças foram anunciadas para entrarem em vigor a partir de 2 de setembro de 2025. No entanto, até o momento, não há confirmação pública de que os consulados americanos no Brasil estejam aplicando essas regras na prática. O fato é que, caso essas novas regras realmente entrem em vigor, o mercado brasileiro de intercâmbios pode sofrer impactos importantes, especialmente o aumento de custos para os estudantes. Isso porque, além da obrigatoriedade de entrevistas presenciais, há também um aumento no novo valor do visto e taxas adicionais, tornando os intercâmbios mais caros.