Cada vez que um avião toca o solo no John F. Kennedy Airport — logo ali, às portas de Queens — parece que Tom Wolfe desperta junto. A Fogueira das Vaidades não é apenas um romance: é um retrato cirúrgico da cidade mais brutal, fascinante, contraditória e barulhenta do planeta. Um livro em que Nova York aparece despida, sem maquiagem, entregue às suas tribos inquietas, cada uma com uma fome própria de poder, de espaço e de reconhecimento.\nTom Wolfe constrói sua narrativa em torno de Sherman McCoy, o “mestre do universo”, um príncipe de Wall Street que, ao errar uma saída no Bronx, desencadeia uma avalanche social, política e racial que o engole como se fosse um novato. Ao redor dele gira a verdadeira protagonista da obra: a cidade de Nova York, frenética, desigual e teatral. Wolfe a descreve como um antropólogo selvagem, mapeando cada bairro e cada grupo como se fossem tribos com rituais próprios: os predadores engravatados de Wall Street, movidos pela ambição pura; os líderes comunitários do Bronx, que transformam cada incidente em batalha política; a elite do Upper East Side, disputando prestígio em casamentos, jantares e vernissages; os jornalistas famintos por manchetes; os pregadores urbanos convertendo raiva em sermões inflamados.