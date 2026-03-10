No domingo (08/02), o mundo parou para ver o que sempre para: um jogo que, no fundo, é só desculpa para um país olhar para si mesmo no espelho — com câmeras em 4K, drones e uma bandeira do tamanho de um prédio. O Super Bowl não é apenas futebol americano. É liturgia. É rito. É a missa civil de uma nação que aprendeu a transformar entretenimento em ideologia.\nFoi por isso que doeu tanto. Bad Bunny subiu ao palco do intervalo como quem entra numa sala onde sempre mandaram calar. Entrou sem pedir licença. E fez o que artistas de verdade fazem quando a história aperta: cantou como se o canto fosse documento, como se a dança fosse denúncia, como se o corpo fosse um mapa.\nAo lado dele, Lady Gaga e Ricky Martin. Três nomes, três mundos, uma mensagem só: a América não cabe num slogan. Trump, fiel ao papel de sentinela do orgulho ferido, chamou o show de “repugnante” e “afronta à grandeza da América”. O detalhe é que, sem querer, ele confessou o essencial: a apresentação mexeu no coração do império. Não por atacar, mas por lembrar. Não por odiar, mas por existir.