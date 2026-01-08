Em 2017, apresentei no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins o Relatório da CENOVO – Comissão Especial de Estudos para o Novo Ordenamento Econômico, Administrativo, Social e Político do Tocantins. Tratava-se de um estudo amplo sobre as ações necessárias para o desenvolvimento do Estado no longo prazo e sobre o papel estratégico da Assembleia Legislativa nesse processo.\nApós analisar indicadores econômicos, políticas públicas, trajetórias institucionais, potencialidades produtivas e gargalos estruturais; depois de percorrer regiões, ouvir demandas locais e examinar séries históricas do desenvolvimento tocantinense, fiz uma fala à Mesa Diretora da Casa Legislativa, citando um mandamento bíblico que julguei especialmente relevante naquele momento histórico:\n“O primeiro requisito para conquistarmos o desenvolvimento de longo prazo é seguir este preceito civilizatório básico: ‘Não roubarás’.”