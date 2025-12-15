Para que deixar para o ano que vem se você pode resolver agora? O fim do ano costuma trazer a falsa sensação de que certos problemas podem ser empurrados para depois, mas na prática essa inércia prolonga conflitos que poderiam ser encerrados com objetividade. No âmbito jurídico, a postergação raramente traz vantagem. Litígios que se arrastam consomem tempo, recursos e energia emocional, enquanto soluções construídas no presente entregam segurança e previsibilidade.\nA morosidade judicial, embora real, não impede que as partes alcancem resultados rápidos. A legislação processual abre espaço para a autocomposição, e o acordo judicial consolidou-se como ferramenta eficaz para encurtar o tempo dos processos. Em vez de aguardar anos por uma sentença, as partes podem construir uma solução imediata, proporcional e executável, encerrando o conflito sem recorrer a intermináveis fases recursais.