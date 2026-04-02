Integridade no setor público não se resume à prevenção e ao combate à corrupção. O conceito de integridade deve ser compreendido de forma mais ampla, abrangendo a capacidade das instituições públicas de atuar com responsabilidade,\nética e compromisso com o interesse coletivo. Ela se concretiza quando o Estado responde às demandas da sociedade, entrega políticas públicas efetivas, cuida das pessoas que fazem a máquina pública funcionar e administra os recursos públicos\ncom transparência, eficiência e responsabilidade.\nSegundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui cerca de 11 milhões de servidores públicos nas três esferas de governo, considerando União, estados e municípios. Esses profissionais são responsáveis por executar políticas públicas, prestar serviços essenciais e garantir o