O conceito de moradia digna vai além das paredes da casa: começa com um imóvel de qualidade e acessível e se estende a novas possibilidades e oportunidades. Em um país marcado por desigualdades, tudo muda quando se mora melhor, em um lar estruturado e integrado ao espaço urbano.\nFalar em habitação digna é falar em acesso – a mobilidade, equipamentos urbanos, saúde, educação, infraestrutura, em um cenário de impacto econômico e social que produz efeitos para a vida toda. Moradia digna muda a relação das pessoas com a cidade e com o futuro, criando condições para mais qualidade de vida e desenvolvimento pessoal: uma transformação capaz de remodelar perspectivas individuais e coletivas.\nA experiência de morar bem, para muitos\nMudanças regulatórias e a ampliação das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) têm papel decisivo. Empreendimentos para faixas de menor renda chegam a regiões antes inacessíveis a esses públicos, com melhor padrão construtivo, possibilitando mais acesso a qualidade de vida e infraestrutura.