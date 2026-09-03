Montanhas, imponência e fascinação são retratadas em cada silhueta desses monumentos naturais espalhados por todos os lugares da Terra. As montanhas são elevações rochosas formadas ao longo de milhões de anos na crosta terrestre e despertam o fascínio dos povos há milênios. Estima-se que cerca de 10% da população mundial compartilhe suas vidas em suas encostas.\nO Monte Roraima é uma montanha localizada no extremo norte da América do Sul, no Planalto das Guianas, na Serra de Pacaraima, com sua existência estimada em mais de dois bilhões de anos. Em seu topo, a quase 3.000 metros de altitude, encontra-se o marco da tríplice fronteira, fincado em 1931, entre o Brasil, a leste, com 5% de sua área; a República Cooperativa da Guiana, ao norte, com 10%; e a Venezuela, ao sul e a oeste, com 85% da área.