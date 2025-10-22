O que me levou a escrever sobre Miguel Ángel Asturias foi a leitura de Senhor Presidente, romance que mergulha o leitor no clima sufocante das ditaduras latino-americanas. Menos lembrado pela mídia do que nomes como Mário Vargas Llosa e Gabriel García Márquez, o escritor guatemalteco ocupa, contudo, um lugar essencial na literatura continental. Com talento e originalidade, conquistou leitores na Europa e alcançou reconhecimento mundial, coroado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1967.\nNascido em 1899, na Guatemala, Asturias viveu em meio à instabilidade política de seu país e transformou essa experiência em literatura. Formou-se em Direito, mas encontrou sua verdadeira expressão nas letras e no jornalismo. Sua obra é marcada pela fusão entre tradição indígena e modernidade, como se vê em Lendas de Guatemala (1930), e pela crítica às estruturas autoritárias, simbolizada em Senhor Presidente (1946), considerado um dos primeiros romances a retratar de maneira profunda o mecanismo psicológico das ditaduras.