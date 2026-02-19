O início de 2026 marca um período de transição histórica para o mercado corporativo brasileiro. Com a implementação das fases iniciais da Reforma Tributária e a introdução do IVA Dual (IBS e CBS), as empresas enfrentam um cenário de dualidade legislativa que exige rigor técnico e visão estratégica. Embora o otimismo marque a virada do ano, converter metas em resultados práticos permanece um desafio: dados da Serasa de 2025 indicam que apenas quatro em cada dez brasileiros conseguem cumprir seus planos financeiros. No ambiente corporativo, esse gargalo é agravado por um recorde de inadimplência, que atingiu a marca de 8 milhões de negócios negativados no último ano.\nA alta taxa de mortalidade das empresas está diretamente ligada à ausência de um diagnóstico financeiro técnico. Para que objetivos de expansão e lucratividade saiam do papel, é imperativo que a gestão vá além das análises superficiais de faturamento. Uma investigação profunda sobre a geração de caixa real, o ciclo financeiro e o nível de individualização é o que permite identificar passivos ocultos que podem comprometer a liquidez operacional a curto prazo.