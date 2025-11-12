“Medo de avião, eu tenho, mas não nego” — dizia Belchior, com aquela voz entre o profeta e o confidente, como quem traduz a alma de quem encara o céu com o coração nas mãos. A frase me acompanha há décadas, desde os tempos em que comecei a viajar, há mais de cinquenta anos, quando o transporte aéreo ainda guardava certo encantamento e um ritual de respeito.\nLembro-me bem: era o tempo da antiga Varig, cujos aviões pousavam não muito longe da casa em que morávamos, nos dias em que meu pai servia como juiz na pequena Pedro Afonso, então pertencente ao antigo estado de Goiás — hoje Tocantins. O ronco grave das turbinas misturava-se ao som das cigarras e das mangueiras do quintal. Viajar, naquele tempo, era quase um acontecimento social: o paletó engomado, o lanche servido com talheres de metal, o comandante de voz segura.