Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2025: um homem entra no CEFET e mata a diretora e a psicóloga. O feminicida era CAC e não aceitava ser chefiado por mulheres.\nSão Paulo, 29 de novembro de 2025: um homem atropela e arrasta uma mulher por cerca de 1 quilômetro. Ele não aceitava o término da relação. Consta que já havia sido preso por porte ilegal de arma de fogo.\nPalmas, 29 de novembro de 2025: um homem chega a uma galeria dirigindo um veículo de luxo. O vigia o orienta a respeito da sinalização das vagas e dos cones que demarcam o espaço. Já tendo sido processado e condenado definitivamente por porte ilegal de arma de fogo, o homem conseguiu o registro como CAC. Insatisfeito com as orientações, saca uma pistola e mata o vigia.\nOs casos chocam pela brutalidade, banalidade e torpeza: a consagração do mal pelo mal. As informações acima são todas públicas e estão nos mais diversos meios de comunicação. Mesmo que ainda em fase de apuração, são suficientes para fundamentar uma reflexão.