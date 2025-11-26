A literatura é o espelho mais nítido das emoções humanas. Seus grandes momentos não são apenas viradas de enredo, mas revelações da alma — instantes em que o tempo parece deter-se e a palavra ganha espessura filosófica. Do retorno de Ulisses à confissão de Urania, a ficção revela a luta do homem contra o esquecimento, o poder e a banalidade.\nNa Odisseia, Homero narra o regresso de Ulisses a Ítaca, disfarçado de mendigo, após vinte anos de ausência. O herói que enfrentara monstros e deuses agora precisa enfrentar o tempo e a perda. O retorno não é apenas geográfico, mas interior: é o homem reencontrando a si mesmo.\nSéculos depois, Shakespeare deu à dúvida humana sua forma definitiva. Em Hamlet, o príncipe que hesita entre agir e pensar inaugura o drama moderno. O famoso “ser ou não ser” é a pergunta que atravessa os séculos, tornando-se símbolo da consciência dividida do homem contemporâneo.